Адвокат Трампа и помощник Зеленского договаривались о расследовании дел Лещенко и Байдена, фото - Reuters

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Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время нескольких встреч и телефонных разговоров договаривались о расследовании в Украине так называемых дел Лещенко и Байдена.

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Во время диалога Джулиани интересовался двумя темами, которые якобы больше всего интересуют Трампа, и делают невозможным пока визит Зеленского в Вашингтон, сообщает The New York Times.

Первый блок проблем — вмешательство нескольких украинских чиновников в выборы президента США на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Речь идет о деятельности бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта и его причастности к «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Ранее Джулиани обвинял нардепа Сергея Лещенко в том, что тот опубликовал данные «черной бухгалтерии», в котором фигурировал Манафорт, и тем самым помог Клинтон.

Другой блок вопросов касается бизнеса сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в Украине. В частности, речь идет о роли Хантера Байдена в газовой компании Burisma Group. Ранее младший Байден работал в совете директоров компании.

Во время контактов Джулиани и Ермака первый подчеркивал, что действует как частное лицо, а Трамп не уполномочивал его на официальные переговоры.

Анализируя эти события, New York Times отмечает, что события в Вашингтоне свидетельствуют о том, что визит Зеленского к Трампу под вопросом.

Джулиани делает все возможное, чтобы его усложнить и создает мнение, что встреча в Вашингтоне зависит от состояния упомянутых расследований в Украине, — сообщает издание.

Джулиани же заявил, что его адвокация расследований не влияет на организацию визита. После разговоров он уверен, что в Украине намерены расследовать дела Лещенко и Байдена. О своих контактах с украинцами Джулиани сообщил в Госдеп и спецпредставителю США Курту Волкеру.

Ермак объяснял, что Джулиани действительно интересовался состоянием расследования. Помощник Зеленского отметил, что в первую очередь Рада должна утвердить нового генпрокурора.

Сергей Лещенко прокомментировал информацию The New York Times, отметив, что Джулиани заставляет Зеленского расследовать дело газодобывающей компании Николая Злочевского Burisma, в частности относительно выплат Хантеру Байдену. Лещенко убежден, что Трамп пытается «выменять аудиенцию Зеленского на дело Байдена». Результаты расследований этого дела Трамп намерен использовать на президентских выборах 2020 года.

Напомним, что окончательная дата визита Зеленского в США или хотя бы встречи президентов за пределами Соединенных Штатов до сих пор неизвестна. Ранее речь шла о возможной аудиенции Трампа и Зеленского в сентябре во время Генассамблеи ООН или в Варшаве во время чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Напомним, что в мае Джулиани назвал Лещенко «врагом США». А Трамп заявил, что генеральный прокурор Билл Барр изучает информацию о связях между Украиной и Хиллари Клинтон. Во время президентских выборов в США в 2016 году произошла утечка информации о «черной бухгалтерии» экс-президента Украины Виктора Януковича, в которой фигурировала фамилия тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Маннафорта.