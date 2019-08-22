В Киеве неизвестные дважды выстрелили в женщину. Фото: ru.sputniknews.kz

https://racurs.ua/n125837-v-kieve-neizvestnye-dvajdy-vystrelili-v-jenschinu.html

Ракурс

Стрельба в Киеве закончилась ранением женщины: сегодня стало известно о том, что 20 августа неизвестных обстреляли жительницу Голосеевского района.

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В момент нападения пострадавшая находилась возле кафе. Она услышала громкий хлопок и почувствовала боль в руке, а затем увидела кровь. Женщина сумела самостоятельно добраться домой, куда вызвала скорую помощь и правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

После получения необходимой медпомощи пострадавшая осталась дома, но уже утром она снова оказалась в больнице. Выяснилось, что ее ранили еще и в живот.

Во время прохождения рентгенологического исследования было установлено, что в брюшной полости женщины находится посторонний предмет. Врачи приняли решение о немедленной операции для извлечения пули. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Полиция расследует данный инцидент по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ночь на 20 августа возле метро «Голосеевская» в Киеве произошла стрельба. Двое мужчин получили огнестрельные ранения, а еще один — ножевое.