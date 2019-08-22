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У Києві невідомі двічі вистрілили у жінку. Фото: ru.sputniknews.kz

У Києві невідомі двічі вистрілили у жінку

22 сер 2019, 17:03
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Стрілянина в Києві завершилася пораненням жінки: сьогодні стало відомо про те, що 20 серпня невідомі обстріляли жительку Голосіївського району.

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У момент нападу постраждала перебувала біля кафе. Вона почула гучний постріл і відчула біль у руці, а потім побачила кров. Жінка зуміла самостійно дістатися додому, куди викликала швидку допомогу та правоохоронців, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Після отримання необхідної медичної допомоги потерпіла залишилася вдома, але вже вранці вона знову опинилася в лікарні. З’ясувалося, що її поранили ще й у живіт.

Під час проходження рентгенологічного дослідження було встановлено, що в черевній порожнині жінки перебуває сторонній предмет. Лікарі вирішили негайну провести операцію з вилучення кулі. Наразі життю постраждалої нічого не загрожує.

Поліція розслідує цей інцидент за ч. 1,2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня біля метро «Голосіївська» в Києві сталася стрілянина. Двоє чоловіків дістали вогнепальні поранення, а ще один — ножове.

Джерело: Ракурс


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