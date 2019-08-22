Suzuki представив шестимісний компактвен XL6. Фото: Мотор

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Suzuki презентував шестимісний компактний автомобіль XL6, який нагадує максимально обладнану версію мікровена Ertiga, але з повністю оновленою зовнішністю.

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Нова модель найбільшого азійського автовиробника помітно додала в габаритах. Також автомобіль отримав повністю змінений салон. При цьому новинка від Suzuki позбулася варіативності в силових показниках автомобіля, повідомляє сьогодні «Мотор» із посиланням на Auto Car India.

Особливу увагу розробники приділили зовнішньому вигляду новинки. Додалася діодна оптика, а в салоні встановлено окремі сидіння другого ряду з центральними підлокітниками (у моделі Ertiga було встановлено тримісний диван).

У новинці встановлено бензиновий 1,5-літровий 105-сильний двигун. Є версії з 5-ступінчастою «механікою» або 4-діапазонним «автоматом». Всі версії нового автомобіля обладнано виключно переднім приводом.

Вартість Suzuki XL6 в Індії становитиме від 13,7 тис. дол. Продажі автомобіля в інших азійських країнах стартують пізніше.

Нагадаємо, що цього літа компанія Porsche розширила лінійку кросоверів Cayenne двома автомобілями із гібридними силовими установками.