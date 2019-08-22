Нова Рада: перший нардеп від «Слуги народу» відмовився від мандату, фото — Цензор

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Перший народний депутат пішов із парламенту, ще не дійшовши у нього. Йдеться про новообраного депутата зі списку «Слуги народу» Андрія Лисюка.

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Сьогодні Центральна виборча комісія провела засідання та повідомила, що № 69 зі списку партії «Слуга народу» Андрій Лисюк написав заяву про відмову від депутатського мандата.

У ЦВК не повідомили про причину відмови, але констатували, що Центрвиборчком визнала Лисюка «таким, який не набув зазначеного мандата».

Відповідно до закону про вибори, Центрвиборчком визнав нардепом Олену Хоменко. Саме вона була наступним за чергою кандидатом у депутати від «Слуги народу» — № 129.

Попереднє місце роботи Хоменко — студія «Квартал 95». Вона працювала директором з управління та розвитку цифрових продуктів.

Нагадаємо, що у липні-серпні партія «Слуга народу» провела своєрідний лікнеп для своїх нардепів. Оскільки більшість з них не мали управлінського чи законодавчого досвіду, то 260 представників «Слуги народу» впродовж тижня навчали основам держуправління. Курс включав сфери безпеки, оборони, макроекономіку, інфраструктуру та оподаткування.