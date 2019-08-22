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Війна на Донбасі: з'явилося відео удару по базі терористів за тиждень до перемир'я. Фото: LIGA.net

Війна на Донбасі: з’явилося відео удару по базі терористів за тиждень до перемир’я

22 сер 2019, 16:23
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Збройні сили України за тиждень до оголошення так званого режиму перемир’я на Донбасі завдали нищівного удару по позиціях проросійських бойовиків, унаслідок якого окупанти втратили 20 осіб і ще 11 дістали поранення.

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Успішну операцію проводили бійці 54-ї бригади ЗСУ, пише у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Всього в операції брали участь 35 українських військових, які практично повністю знищили базу терористів.

Окрім того, ворог зазнав серйозних втрат у техніці. Так, прицільним ударом було знищено ЗРК «Стріла-10», командно-штабну машину, армійський позашляховик, вантажний кран, дві БМП, а також 16 вантажівок.

Мисягін зазначає, що такого результату вдалося досягти завдяки інформації зі штабу «Південь» і грамотній розвідці безпілотниками. Також він додав, що це була одна з найуспішніших операцій ЗСУ на Донбасі з початку агресії РФ.

Джерело: Ракурс


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