Курйози в парламенті: спікер у Новій Зеландії вів засідання з немовлям на руках, фото — Твіттер Т.Малларда

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В Новій Зеландії зафіксували новий випадок присутності немовля у залі засідань парламенту. Загальносвітову тенденцію підтримав спікер місцевого парламенту Тревор Маллард. Він провів засідання з немовлям на руках, яке примудрявся годувати з пляшечки, незважаючи на суперечки в залі.

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Маллард провів засідання в «компанії» із шеститижневим сином депутата-лейбориста Таматі Коффі та його чоловіка. Ця гомосексуальна пара є батьками хлопчика, який народився 10 липня від сурогатної матері.

Маллард повідомив про цей випадок у своєму Твіттер і додав, з ним у кріслі спікера «сидів VIP-гість».

У залі парламенту обговорювали ціни на паливо, які зростають у Новій Зеландії, а Маллард тим часом годував дитину молочною сумішшю з пляшечки і грався з ним.

У парламенті того дня також критикували уряд країни щодо питань громадської безпеки і обговорили національну оборонну політику.

В Австралії парламентарям дозволено годувати немовлят грудьми або з пляшечки прямо у залі засідань.

Жоден депутат, будь-то чоловік чи жінка, не повинні бути усунені від роботи парламенту лише тому, що у них народилася дитина, немає жодної причини залишати чинними правила, якщо вони ускладнюють жінкам життя в політиці і в парламенті, — заявив свого часу глава Палати представників Крістофер Пайн.

Народні обранці часто приносять своїх малюків на засідання парламенту, годують їх груддю, хіба що не міняють підгузки прямо на робочому місті. Особливо поширене це явище у Європі.

Нещодавно світ облетіли фотографії сенаторки федерального парламенту Австралії Ларісси Вотерз, яка годувала свою маленьку донечку прямо під час засідання.

Я пишаюся тим, що моя донька Алія стала першою дитиною, яку годували груддю у федеральному парламенті, — написала тоді сенаторка у Твіттер.

Італійська депутатка Європарламенту Лічія Ронцуллі прийшла зі своєю донечкою на засідання Європарламенту, коли тій було лише 44 дні. Відтоді дівчинка стала постійним завсідником парламентських засідань. Маленька Вікторія брала «повноцінну» участь в роботі парламенту і голосувала як і її мама, чим дуже веселила її колег.

А от в англійському парламенті це досі заборонено. Колишня спікер Палати громад баронеса Бетті Бутройд наголошувала, що дозволить годувати немовлят груддю у залі засідань тільки тоді, коли це дозволять касирам в супермаркеті. Екс-міністр Саймон Бернз заявляв, що не можна давати жовтій пресі привід кепкувати з парламентарів.