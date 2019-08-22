Курьезы в парламенте: спикер в Новой Зеландии вел заседание с младенцем на руках, фото — Твиттер Т.Малларда

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В Новой Зеландии зафиксировали новый случай присутствия младенца в зале заседаний парламента. Общемировую тенденцию поддержал спикер местного парламента Тревор Маллард. Он провел заседание с младенцем на руках, которого умудрялся кормить из бутылочки, несмотря на споры в зале.

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Маллард провел заседание в «компании» с шестинедельного сыном депутата-лейбориста Тамати Коффи и его супруга. Эта гомосексуальная пара является родителями мальчика, который родился 10 июля от суррогатной матери.

Маллард сообщил об этом случае в своем Твиттер и добавил, с ним в кресле спикера «сидел VIP-гость».

В зале парламента обсуждали цены на топливо, которые растут в Новой Зеландии, а Маллард тем временем кормил ребенка молочной смесью из бутылочки и играл с ним.

В парламенте в тот день также критиковали правительство страны по вопросам общественной безопасности и обсудили национальную оборонную политику.

В соседней Австралии парламентариям также разрешено кормить младенцев грудью или из бутылочки прямо в зале заседаний.

Ни один депутат, будь то мужчина или женщина, не должны быть отстранены от работы парламента только потому, что у них родился ребенок, нет никакой причины оставлять действующими правила, если они затрудняют женщинам жизнь в политике и в парламенте, — заявил в свое время глава Палаты представителей Кристофер Пайн.

Народные избранники часто приносят своих малышей на заседание парламента, кормят их грудью, разве что не меняют подгузники прямо на рабочем месте. Особенно распространено это явление в Европе.

Недавно мир облетели фотографии сенатора федерального парламента Австралии Лариссы Вотерз, которая кормила свою маленькую дочь прямо во время заседания.

Я горжусь тем, что моя дочь Алия стала первым ребенком, которую кормили грудью в федеральном парламенте, — написала тогда сенатор в Твиттере.

Итальянский депутат Европарламента Личия Ронцулли пришла со своей дочкой на заседание Европарламента, когда той было всего 44 дня. С тех пор девочка стала постоянным завсегдатаем парламентских заседаний. Маленькая Виктория принимала «полноценную» участие в работе парламента и голосовала как и ее мама, чем очень веселила ее коллег.

А вот в английском парламенте это до сих пор запрещено. Бывшая спикер Палаты общин баронесса Бетти Бутройд отмечала, что разрешит кормить младенцев грудью в зале заседаний только тогда, когда это позволят кассирам в супермаркете. Экс-министр Саймон Бернс заявил, что нельзя давать желтой прессе повод насмехаться над парламентариев.