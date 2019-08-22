Зеленский обсудил с Джонсоном попытки России пробраться в G7. Фото: riafan.ru

https://racurs.ua/n125832-zelenskiy-obsudil-s-djonsonom-popytki-rossii-probratsya-v-g7.html

Ракурс

Россия всячески пытается присоединиться к «Большой семерке» без выполнения требований, необходимых для рассмотрения вопроса о ее возможном возвращении в организацию. Эту тему сегодня по телефону обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борисом Джонсоном.

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Зеленский поблагодарил Лондон за его позицию о невозможности возвращения Российской Федерации в ряды «Большой семерки» на данном этапе. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Политики пришли к выводу, что Россия, которая регулярно нарушает нормы международного права, подрывает безопасность европейских стран и других государств мира, а также ведет прямую агрессию против Украины, не имеет права принимать участие в решении глобальных мировых проблем.

При этом Джонсон заверил Зеленского, что во время саммита G7, который состоится в ближайшие выходные во Франции, позиция Великобритании по данному вопросу останется неизменной.

Напоследок Джонсон пригласил Зеленского посетить Британию с официальным визитом. Он также поздравил главу государства с Днем Независимости Украины и пожелал успехов украинскому народу.

Ранее «Ракурс» сообщал, что во время предстоящей встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Польше будет подписан ряд важных документов.