Место преступления в Кропивницком. Фото: cbn.com.ua

https://racurs.ua/n125831-ubiystvo-advokata-v-kropivnickom-stali-izvestny-novye-podrobnosti-policiya-otkryla-proizvodstvo.html

Ракурс

После убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком полиция ввела в действие оперативный план «Сирена».

Loading...

К раскрытию преступления привлекли ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

Местное издание «Центральное украинское бюро новостей» сообщило, что погибший адвокат Александр Иванов ранее работал на руководящих должностях в областном главке. В свое время он был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела полиции.

Напомним, 22 августа ориентировочно в 11.45 по ул. Куропятникова возле СИЗО № 6 в Кировограде неизвестные злоумышленники убили адвоката. Нападавшие устроили стрельбу из автомобиля и ранили еще одного человека.