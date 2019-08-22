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Место преступления в Кропивницком. Фото: cbn.com.ua

Убийство адвоката в Кропивницком: стали известны новые подробности, полиция открыла производство

22 авг 2019, 15:30
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После убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком полиция ввела в действие оперативный план «Сирена».

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К раскрытию преступления привлекли ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

Местное издание «Центральное украинское бюро новостей» сообщило, что погибший адвокат Александр Иванов ранее работал на руководящих должностях в областном главке. В свое время он был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела полиции.

Напомним, 22 августа ориентировочно в 11.45 по ул. Куропятникова возле СИЗО № 6 в Кировограде неизвестные злоумышленники убили адвоката. Нападавшие устроили стрельбу из автомобиля и ранили еще одного человека.


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