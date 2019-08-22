Катастрофическое состояние затонувшего «Титаника» показали на видео. Фото: ermagazin.com

https://racurs.ua/n125830-katastroficheskoe-sostoyanie-zatonuvshego-titanika-pokazali-na-video.html

Ракурс

«Титаник», пассажирский корабль, который затонул более ста лет назад, показали участники международной подводной экспедиции, проведенной впервые за последние 14 лет.

Loading...

Американские специалисты из Atlantic Productions восемь раз спускались на дно Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки легендарного корабля, затонувшего в 1912 году. Об этом сообщает издание АБН.

По словам участников экспедиции, состояние корабля за последнее десятилетие заметно ухудшилось. Коррозия, сильные подводные течения и действие микроорганизмов стали причиной того, что во многих местах корпус «Титаника» начал разрушаться.

Специалисты обращают внимание на правый борт корабля, где располагались офицерские каюты: в этом месте повреждения заметны больше всего. Предполагается, что со времени состояние корабля будет ухудшаться значительно быстрее. В скором будущем носовая часть «Титаника» и его палуба могут быть разрушены.

Пассажирский лайнер «Титаник» затонул в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года после того, как столкнулся с дрейфующим айсбергом. В тот день погибли около 1,5 тыс. человек, спастись удалось лишь 712 пассажирам лайнера.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Китае идут работы по созданию точной копии «Титаника», который станет одной из достопримечательностей курорта на острове Суйнин.