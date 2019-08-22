Катастрофічний стан затонулого «Титаніка» показали на відео. Фото: ermagazin.com

https://racurs.ua/ua/n125830-katastrofichnyy-stan-zatonulogo-tytanika-pokazaly-na-video.html

Ракурс

«Титанік», пасажирський корабель, який затонув понад 100 років тому, показали учасники міжнародної підводної експедиції Atlantic Productions, проведеної вперше за останні 14 років.

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Американські фахівці з Atlantic Productions вісім разів спускалися на дно Атлантичного океану, щоби подивитися на уламки легендарного корабля, затонулого в 1912 році. Про це повідомляє видання АБН.

За словами учасників експедиції, стан корабля за останнє десятиліття помітно погіршився. Корозія, сильні підводні течії та дія мікроорганізмів стали причиною того, що в багатьох місцях корпус «Титаніка» почав руйнуватися.

Фахівці звертають увагу на правий борт корабля, де розташовувалися офіцерські каюти: у цьому місці пошкодження помітні найбільше. Передбачається, що з часом стан корабля погіршуватиметься значно швидше. Скоро носова частина «Титаніка» та його палуба можуть бути зруйновані назавжди.

Пасажирський лайнер «Титанік» затонув у північній частині Атлантичного океану в квітні 1912 року після того, як зіткнувся з дрейфуючим айсбергом. Того дня загинули понад 1,5 тис. осіб, врятуватися вдалося лише 712 пасажирам лайнера.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Китаї тривають роботи зі створення точної копії «Титаніка», яка стане однією з визначних пам’яток курорту на острові Суйнін.