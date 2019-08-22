Журналісти відреагували на позов Богдана. Фото:

https://racurs.ua/ua/n125829-pozov-bogdana-proty-shem-jurnalisty-zapevnyly-pro-dostovirnist-poshyrenoyi-informaciyi.html

Ракурс

Журналісти програми «Схеми» прокоментували інформацію про судовий позов, який проти них подав голова Офісу президента Андрій Богдан.

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Автори програми наразі не отримали тексту позову Богдана, але запевняють, що впевнені в достовірності інформації, яку поширюють. Про це заявила головний редактор Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, повідомляє це видання.

На даний момент ні журналісти, ні редакція «Радіо Свобода» тексту позову ще отримали. Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана, — зазначила вона.

Автори «Схем» нагадали, що Богдан був фігурантом журналістських розслідувань. В одній із програм розповідалося, що нинішній глава Офісу президента провів таємну зустріч з тодішнім головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком.

Також журналісти з’ясували, що Андрій Богдан, який на виборах працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва. В Ізраїлі на той час мешкав український олігарх Ігор Коломойський.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан подав до Шевченківського райсуду Києва позов проти журналістів. Він судитиметься з авторами програми «Схеми» й журналістами Національної суспільної телерадіокомпанії України. Він вимагає спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.