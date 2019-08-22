Hyundai представив дебютний тизер електрокара в ретро-стилі. Фото: nypost.com

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Hyundai показав автолюбителям дебютний тизер концепту 45 EV, який живиться від електромережі й виконаний у стилі моделей 1970 років. Прем'єрний показ нової розробки південнокорейського гіганта заплановано на 10 вересня в німецькому Франкфурті.

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Представники автовиробника зазначають, що їхня нова розробка стане «символічною віхою для майбутнього дизайну електромобілів», повідомляє «Мотор» із посиланням на сайт Hyundai.

Зовнішній вигляд новинки азійської компанії включає в себе не лише елементи ретро-стилю, а й сучасні технології. Окрім того, є і спортивний елемент у вигляді спойлера на даху. При цьому жодних технічних характеристик новинки автовиробник не повідомляє.

Між тим зазначимо, що недавно Hyundai публікував відеотизер нового гоночного спорткара з електричною силовою установкою. Презентація новинки також планується 10 вересня на Франкфуртському автосалоні.

Раніше електромобіль у ретро-стилі представив конкурент Hyundai — компанія Honda. Він обладнаний 110-кіловатним електромотором. Одного заряду буде достатньо, щоби проїхати 200 км.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, яким передбачено запровадження номерів із зеленим кольором шрифту для електромобілів.