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Володимир Зеленський, фото: Kherson.life

Зеленський схвалив запровадження зелених номерів для електромобілів

6 сер 2019, 21:17
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 10405, який передбачає запровадження для електромобілів номерів із зеленим кольором шрифту.

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Також новий закон покликаний встановити вимоги до паркомісць для електрокарів. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроектом, відповідні нововведення впродовж шести місяців з дня його публікації мають запровадити МВС, Мінекономрозвитку, МОЗ, Мінрегіон та ДСНС.

Крім того, мають з’явитися дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів» та «Станція зарядки електромобілів».

Також передбачається запровадження штрафів за порушення вимог до паркомісць електромобілів. Так, штраф у розмірі 340−510 грн передбачається у випадку зупинки або стоянки автомобілів на місці для електрокарів або створення перешкод водіям таких автомобілів. Для інспекторів з паркування в такому випадку передбачається можливість затримання автомобілів порушників, зокрема й за допомогою евакуаторів.

Законопроект набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала ще 11 липня голосами 233 народних обранців.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також підписав законопроект, згідно з яким для встановлених на землі домашніх сонячних електростанцій повертається «зелений тариф».


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