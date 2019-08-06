Зеленский одобрил введение зеленых номеров для электромобилей

Владимир Зеленский, фото: Kherson.life

https://racurs.ua/n125257-zelenskiy-odobril-vvedenie-zelenyh-nomerov-dlya-elektromobiley.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10405, предусматривающий введение для электромобилей номеров с зеленым цветом шрифта.

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Также новый закон призван установить требования к паркоместам для электрокаров. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, соответствующие нововведения в течение шести месяцев со дня его опубликования должны ввести МВД, Минэкономразвития, Министерство здравоохранения, Минрегион и ГСЧС.

Кроме того, должны появиться дорожные знаки «Для электромобилей», «Кроме электромобилей» и «Станция зарядки электромобилей».

Также предусматривается введение штрафов за нарушение требований к паркоместам электромобилей. Так, штраф в размере 340−510 грн предполагается в случае остановки или стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создания препятствий водителям таких автомобилей. Для инспекторов по парковке в таком случае предусматривается возможность задержания автомобилей нарушителей, в том числе и с помощью эвакуаторов.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала еще 11 июля голосами 233 народных избранников.

Напомним, Зеленский сегодня также подписал законопроект, согласно которому для установленных на земле домашних солнечных электростанций возвращается «зеленый тариф».