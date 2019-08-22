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В Кропивницькому застрелили адвоката. Фото: 24.kz

У Кропивницькому застрелили адвоката: стали відомі перші деталі злочину (ФОТО)

22 сер 2019, 14:20
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У Кропивницькому посеред білого дня невідомі зловмисники влаштували стрілянину, внаслідок якої загинув адвокат.

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Збройний інцидент трапився 22 серпня орієнтовно об 11.45 по вул. Куропятникова біля СІЗО № 6. Зловмисники, які перебували на авто, з автоматичної зброї розстріляли адвоката Олександра Іванова. Він від вогнепальних поранень загинув на місці. Про це сьогодні повідомила прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Місцеве видання «Точка доступу» інформує, що внаслідок стрілянини ще одна особа дістала поранення. Постраждалого, ім’я якого наразі невідоме, госпіталізували.

Журналістам у місцевому відділі Національної поліції підтвердили факт скоєння злочину, обставини події наразі не розголошуються. Свідки події повідомили, що нападники втекли з місця злочину на чеpвоному «ВАЗ-2109».

У Кропивницькому застрелили адвоката. Фото: «Точка доступу»

У Кропивницькому застрелили адвоката. Фото: «Точка доступу»

У Кропивницькому застрелили адвоката. Фото: «Точка доступу»

Нагадаємо, днями стрілянину у Київській області влаштував 22-річний старший солдат, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Внаслідок інциденту загинула одна особа.


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