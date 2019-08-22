В Кропивницькому застрелили адвоката. Фото: 24.kz

https://racurs.ua/ua/n125827-nevidomi-zastrelyly-advokata-v-kropyvnyckomu-staly-vidomi-pershi-detali-zlochynu-foto.html

Ракурс

У Кропивницькому посеред білого дня невідомі зловмисники влаштували стрілянину, внаслідок якої загинув адвокат.

Loading...

Збройний інцидент трапився 22 серпня орієнтовно об 11.45 по вул. Куропятникова біля СІЗО № 6. Зловмисники, які перебували на авто, з автоматичної зброї розстріляли адвоката Олександра Іванова. Він від вогнепальних поранень загинув на місці. Про це сьогодні повідомила прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Місцеве видання «Точка доступу» інформує, що внаслідок стрілянини ще одна особа дістала поранення. Постраждалого, ім’я якого наразі невідоме, госпіталізували.

Журналістам у місцевому відділі Національної поліції підтвердили факт скоєння злочину, обставини події наразі не розголошуються. Свідки події повідомили, що нападники втекли з місця злочину на чеpвоному «ВАЗ-2109».

Нагадаємо, днями стрілянину у Київській області влаштував 22-річний старший солдат, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Внаслідок інциденту загинула одна особа.