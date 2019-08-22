Ігри на телефоні зробили китайського хлопчика косооким. Фото: Wday.ru

https://racurs.ua/ua/n125826-igry-na-telefoni-zrobyly-kytayskogo-hlopchyka-kosookym.html

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Ігри на телефоні стали причиною косоокості в дитини у китайському місті Хефей, провінція Аньхой. Дев’ятирічний хлопчик приділяв надто багато часу іграм на смартфоні, через що зіпсував свій зір.

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Хлопчик на канікулах щодня грав на телефоні десятки годин. На прохання батьків не захоплюватися мобільними іграми він не реагував, а лише тікав зі смартфоном у місце, де його ніхто не турбував, повідомляє сьогодні Lenta.ru з посиланням на AsiaOne.

Про недугу дитини батькам повідомив лікар, до якого школяра привели на огляд. У дитини було діагностовано косоокість. Лікар пов’язував розвиток недуги з тривалим використанням мобільного телефону.

Фахівці порекомендували батькам звести до мінімуму час, який дитина проводить перед екраном мобільного телефону. За словами лікарів, такі обмеження необхідні на термін від трьох до шести місяців. У разі, якщо за цей проміжок часу змін не відбудеться, то дитині буде потрібно оперативне втручання.

Сам школяр вже заявив, що свій спосіб життя міняти відмовляється. На всі рекомендації лікаря він відповів фразою: «Ні, я не можу!».

Нагадаємо, що вченим вдалося довести шкідливість деяких мобільних частот. За твердженням фахівців, певні частоти справді зумовлюють ракові пухлини.