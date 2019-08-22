Игры на телефоне сделали китайского мальчика косоглазым. Фото: Wday.ru

https://racurs.ua/n125826-igry-na-telefone-sdelali-kitayskogo-malchika-kosoglazym.html

Ракурс

Игры на телефоне стали причиной косоглазия у ребенка в китайском городе Хэфей, провинция Аньхой. Девятилетний мальчик уделял слишком много времени играм на смартфоне, из-за чего испортил свое зрение.

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Мальчик на каникулах ежедневно играл на телефоне десятки часов. На просьбы родителей не увлекаться мобильными играми он не реагировал, а лишь убегал со смартфоном в место, где его никто не тревожил, сообщает сегодня Lenta.ru со ссылкой на AsiaOne.

О недуге ребенка родителям сообщил врач, к которому школьника привели на осмотр. У ребенка было диагностировано косоглазие. Врач связывал развитие недуга с длительным использованием мобильного телефона.

Специалисты порекомендовали родителям свести к минимуму время, которое ребенок проводит перед экраном мобильного телефона. По словам врачей, такие ограничения необходимы на срок от трех до шести месяцев. В случае, если за этот отрезок времени изменений не произойдет, то ребенку потребуется оперативное вмешательство.

Сам школьник уже заявил, что свой образ жизни менять отказывается. На все рекомендации врача он ответил фразой: «Нет, я не могу!».

Напомним, что ученым удалось доказать вредность некоторых мобильных частот. По утверждению специалистов, определенные частоты действительно вызывают раковые опухоли.