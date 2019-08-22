В Кропивницком застрелили адвоката. Фото: 24.kz

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В Кропивницкому посреди белого дня неизвестные злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой погиб адвокат.

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Вооруженный инцидент произошел 22 августа ориентировочно в 11.45 на ул. Куропятникова возле СИЗО № 6. Злоумышленники, которые находились в авто, из автоматического оружия расстреляли адвоката Александра Иванова. Он от огнестрельных ранений погиб на месте. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Местное издание «Точка доступа» информирует, что в результате стрельбы еще один человек получил ранение. Пострадавшего, имя которого пока неизвестно, госпитализировали.

Журналистам в местном отделе Национальной полиции подтвердили факт совершения преступления, обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Свидетели происшествия сообщили, что нападавшие скрылись с места преступления на красном «ВАЗ-2109».

Напомним, на днях стрельбу в Киевской области устроил 22-летний старший солдат, который находился в состоянии наркотического опьянения. В результате инцидента погиб один человек.