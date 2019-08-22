Hyundai представил дебютный тизер электрокара в ретро-стиле. Фото: nypost.com

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Ракурс

Hyundai показал автолюбителям дебютный тизер концепта 45 EV, который представляет собой электромобиль, выполненные в стиле моделей 1970 годов. Премьерный показ новой разработки южнокорейского гиганта запланирован на 10 сентября в немецком Франкфурте.

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Представители автопроизводителя отмечают, что их новая разработка станет «символической вехой для будущего дизайна электромобилей», сообщает «Мотор» со ссылкой на официальный сайт Hyundai.

Внешний вид новинки азиатской компании включает в себя не только элементы ретро-стиля, но и современные технологии. Кроме того, есть и спортивный элемент в виде спойлера на крыше. При этом никаких технических характеристик новинки автопроизводитель не сообщает.

Между тем отметим, что недавно Hyundai публиковал видеотизер нового гоночного спорткара с электрической силовой установкой. Презентация новинки также планируется 10 сентября на Франкфуртском автосалоне.

Ранее электромобиль в ретро-стиле представил конкурент Hyundai — компания Honda. Он оборудован 110-киловатным электромотором. Одного заряда будет достаточно, чтобы проехать 200 км.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предусмотрено введение номеров с зеленым цветом шрифта для электромобилей.