Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Hyundai представил дебютный тизер электрокара в ретро-стиле. Фото: nypost.com

Hyundai представил дебютный тизер электрокара в ретро-стиле (ФОТО, ВИДЕО)

22 авг 2019, 14:22
999

Hyundai показал автолюбителям дебютный тизер концепта 45 EV, который представляет собой электромобиль, выполненные в стиле моделей 1970 годов. Премьерный показ новой разработки южнокорейского гиганта запланирован на 10 сентября в немецком Франкфурте.

Loading...

Представители автопроизводителя отмечают, что их новая разработка станет «символической вехой для будущего дизайна электромобилей», сообщает «Мотор» со ссылкой на официальный сайт Hyundai.

Внешний вид новинки азиатской компании включает в себя не только элементы ретро-стиля, но и современные технологии. Кроме того, есть и спортивный элемент в виде спойлера на крыше. При этом никаких технических характеристик новинки автопроизводитель не сообщает.

Hyundai представил дебютный тизер электрокара в ретро-стиле. Фото: сайт Hyundai

Между тем отметим, что недавно Hyundai публиковал видеотизер нового гоночного спорткара с электрической силовой установкой. Презентация новинки также планируется 10 сентября на Франкфуртском автосалоне.

Ранее электромобиль в ретро-стиле представил конкурент Hyundai — компания Honda. Он оборудован 110-киловатным электромотором. Одного заряда будет достаточно, чтобы проехать 200 км.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предусмотрено введение номеров с зеленым цветом шрифта для электромобилей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Кропивницком застрелили адвоката: стали известны первые детали преступления (ФОТО)

Убийство адвоката Александра Иванова произошло в четверг, 22 августа, в городе Кропивницкий. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия и скрылись с места происшествия

Правовые новости
14:20
Новости партнеров
Загрузка...