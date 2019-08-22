Журналисты отреагировали на иск Богдана. Фото:

https://racurs.ua/n125829-isk-bogdana-protiv-shem-jurnalisty-zaverili-v-dostovernosti-rasprostranennoy-informacii.html

Ракурс

Журналисты программы «Схемы» прокомментировали информацию о судебном иске, который против них подал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Loading...

Авторы программы пока не получили текст иска Богдана, но уверяют, что уверены в достоверности информации, которую распространяют. Об этом заявила главный редактор Киевского бюро «Радіо Свобода» Инна Кузнецова, сообщает это издание.

На данный момент ни журналисты, ни редакция «Радіо Свобода» текста иска еще получили. Как только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана, — отметила она.

Авторы «Схем» напомнили, что Богдан был фигурантом журналистки расследований. В одной из программ рассказывалось, что нынешний глава Офиса президента провел тайную встречу с тогдашним председателем Конституционного суда Украины Станиславом Шевчуком.

Также журналисты выяснили, что Андрей Богдан, который на выборах работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, как минимум пять раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив. В Израиле на то время жил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан подал в Шевченковский райсуд Киева иск против журналистов. Он будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Он требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.