Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Журналисты отреагировали на иск Богдана. Фото:

Иск Богдана против «Схем»: журналисты заверили в достоверности распространенной информации

22 авг 2019, 14:57
999

Журналисты программы «Схемы» прокомментировали информацию о судебном иске, который против них подал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Loading...

Авторы программы пока не получили текст иска Богдана, но уверяют, что уверены в достоверности информации, которую распространяют. Об этом заявила главный редактор Киевского бюро «Радіо Свобода» Инна Кузнецова, сообщает это издание.

На данный момент ни журналисты, ни редакция «Радіо Свобода» текста иска еще получили. Как только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана, — отметила она.

Авторы «Схем» напомнили, что Богдан был фигурантом журналистки расследований. В одной из программ рассказывалось, что нынешний глава Офиса президента провел тайную встречу с тогдашним председателем Конституционного суда Украины Станиславом Шевчуком.

Также журналисты выяснили, что Андрей Богдан, который на выборах работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, как минимум пять раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив. В Израиле на то время жил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан подал в Шевченковский райсуд Киева иск против журналистов. Он будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Он требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Немотивированное и недоказанное: Высший совет правосудия вернул ходатайство об аресте скандального судьи Татькова

Высший совет правосудия вернул ходатайство заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова

Новости Украины
18:15

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены (ФОТО)

Сильный шторм обрушился на горную местность в Польше, где в этот момент находилась группа туристов. В результате удара молнии погибли не менее четырех человек, в том числе двое детей

Новости мира
18:08
Новости партнеров
Загрузка...