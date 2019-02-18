Точную копию «Титаника» создают в Китае. Фото: RT

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Точную копию «Титаника» создают в Китае. Над проектом работают с 2016 года, сейчас идут финальные работы.

Создание точной копии «Титаника» обошлось в 161,4 млн долл. Проект корабля разрабатывали с использованием чертежей оригинального судна, сообщает Daily Mail.

Копию «Титаника» туристы смогут увидеть в тематическом парке в провинции Сычуань, которая находится на юго-западе Китая. Руководители проекта уверяют, что китайский «Титаник» будет полностью напоминать настоящий по размеру и отделке судна.

После окончания строительства китайский «Титаник» погрузят в воду на 10,5 м в городе Суйнин. Впоследствии круизный лайнер длиной более 269 м и шириной 28,2 м будет расположен на курорте Romandisea Seven Star.