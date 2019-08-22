Місце злочину в Кропивницькому. Фото: cbn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125831-vbyvstvo-advokata-v-kropyvnyckomu-staly-vidomi-novi-podrobyci-policiya-vidkryla-provadjennya.html

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Після вбивства адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому поліція ввела в дію оперативний план «Сирена».

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До розкриття злочину залучили низку оперативних служб, експертів та кінологів. Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

Місцеве видання «Центральноукраїнське бюро новин» повідомило, що загиблий адвокат Олександр Іванов раніше працював на керівних посадах в обласному главку. Свого часу він був заступником начальника Головного управління Національної поліції області зі слідства. До цього був начальником Ленінського райвідділу поліції.

Нагадаємо, 22 серпня орієнтовно об 11.45 по вул. Куропятникова біля СІЗО № 6 у Кіровограді невідомі зловмисники вбили адвоката. Нападники влаштували стрілянину з автомобіля та поранили ще одну особу.