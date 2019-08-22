Зеленський обговорив із Джонсоном спроби Росії повернутися до G7. Фото: riafan.ru

https://racurs.ua/ua/n125832-zelenskyy-obgovoryv-iz-djonsonom-sproby-rosiyi-povernutysya-do-g7.html

Ракурс

Росія всіляко намагається приєднатися до «Великої сімки» без виконання вимог, необхідних для розгляду питання про її можливе повернення в організацію. Цю тему сьогодні під час телефонної розмови обговорили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Зеленський подякував Лондону за його позицію щодо неможливості повернення Російської Федерації до лав «Великої сімки» на даному етапі. Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Політики дійшли висновку, що Росія, яка регулярно порушує норми міжнародного права, підриває безпеку європейських країн та інших держав світу, а також веде пряму агресію проти України, не має права брати участі у вирішенні глобальних світових проблем.

При цьому Джонсон запевнив Зеленського, що під час саміту G7, який відбудеться найближчих вихідних у Франції, позиція Великої Британії з даного питання залишиться незмінною.

Наостанок Джонсон запросив Зеленського відвідати Британію з офіційним візитом. Він також привітав главу держави з Днем Незалежності України і побажав успіхів українському народові.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під час майбутньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Польщі буде підписано низку важливих документів.