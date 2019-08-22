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Война на Донбассе: появилось видео удара по базе террористов за неделю до перемирия. Фото: LIGA.net

Война на Донбассе: появилось видео удара по базе террористов за неделю до перемирия

22 авг 2019, 16:23
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Вооруженные силы Украины за неделю до объявления так называемого режима перемирия на Донбассе нанесли сокрушительный удар по позициям пророссийских боевиков, в результате которого оккупанты потеряли 20 человек и еще 11 получили ранения.

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Успешную операцию проводили бойцы 54-й бригады ВСУ, пишет в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Всего в операции принимали участие 35 украинских военных, которые практически полностью уничтожили базу террористов.

Кроме того, враг понес серьезные потери в технике. Так, прицельным ударом были уничтожены ЗРК «Стрела-10», командно-штабная машина, армейский внедорожник, грузовой кран, две БМП, а также 16 грузовиков.

Мысягин отмечает, что такого результата удалось достичь благодаря информации из штаба «Юг» и грамотной разведке беспилотниками. Также он добавил, что это была одна из самых успешных операций ВСУ на Донбассе с начала агрессии РФ.

Источник: Ракурс


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