Новая Рада: первый нардеп от «Слуги народа» отказался от мандата, фото — Цензор

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Первый народный депутат ушел из парламента, еще не дойдя в него. Речь идет о новоизбранном депутате из списка «Слуги народа» Андрее Лисюке.

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Сегодня Центральная избирательная комиссия провела заседание и сообщила, что № 69 из списка партии «Слуга народа» Андрей Лысюк написал заявление об отказе от депутатского мандата.

В ЦИК не сообщили о причине отказа, но констатировали, что Центризбирком признал Лисюка «таким, который не получил указанного мандата».

Согласно закона о выборах, Центризбирком признал нардепом Елену Хоменко. Именно она была следующей в очереди кандидатом в депутаты от «Слуги народа» — № 129.

Предыдущее место работы Хоменко — студия «Квартал 95». Она работала директором по управлению и развитию цифровых продуктов.

Напомним, что в июле-августе партия «Слуга народа» провела своеобразный ликбез для своих нардепов. Поскольку большинство из них не имели управленческого или законодательного опыта, то 260 представителей «Слуги народа» на протяжении недели обучали азам госуправления. Курс включал сферы безопасности, обороны, макроэкономику, инфраструктуру и налогообложени.