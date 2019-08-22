Suzuki представил шестиместный компактвэн XL6. Фото: Мотор

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Suzuki презентовал шестиместный компактный автомобиль XL6, который представляет собой максимально оборудованную версию микровэна Ertiga, но с полностью обновленной внешностью.

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Новая модель крупнейшего азиатского автопроизводителя заметно прибавила в габаритах. Также автомобиль получил полностью измененный салон. При этом новинка от Suzuki лишилась вариативности в силовых показателях автомобиля, сообщает сегодня «Мотор» со ссылкой на Auto Car India.

Особое внимание разработчики уделили внешнему виду новинки. Прибавилась диодная оптика, а в салоне установлены отдельные сиденья второго ряда с центральными подлокотниками (в модели Ertiga был установлен трехместный диван).

В новинке стоит бензиновый 1,5-литровый 105-сильный двигатель. Есть версии с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». Все версии нового автомобиля оборудованы исключительно передним приводом.

Стоимость Suzuki XL6 в Индии составит от 13,7 тыс. дол. Продажи автомобиля в других азиатских странах стартуют позже.

Напомним, что этим летом компания Porsche расширила линейку кроссоверов Cayenne двумя автомобилями с гибридными силовыми установками.