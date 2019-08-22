Адвокат Трампа і помічник Зеленського домовлялися про розслідування справ Лещенка та Байдена, фото — Reuters

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Ракурс

Адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольф Джуліані та помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час кількох зустрічей і телефонних розмов домовлялися про розслідування в Україні так званих справ Лещенка та Байдена.

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Під час діалогу Джуліані цікавився двома темами, які буцімто найбільше цікавлять Трампа, і роблять неможливим поки візит Зеленського до Вашингтона, повідомляє The New York Times.

Перший блок проблем — втручання декількох українських чиновників у вибори президента США на боці кандидата від Демократичної партії Хіларі Клінтон. Йдеться про діяльність колишнього керівника штабу Трампа Пола Манафорта та його причетність до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Раніше Джуліані звинувачував нардепа Сергія Лещенка в тому, що той опублікував дані «чорної бухгалтерії», в якій фігурував Манафорт, і тим самим допоміг Клінтон.

Інший блок питань стосується бізнесу сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в Україні. Зокрема, йдеться про роль Хантера Байдена в газовій компанії Burisma Group. Раніше молодший Байден перебував у раді директорів компанії.

Під час контактів Джуліані і Єрмака перший підкреслював, що діє як приватна особа, а Трамп не уповноважував його на офіційні переговори.

Аналізуючи ці події, New York Times констатує, що події у Вашингтоні свідчать про те, що візит Зеленського до Трампа під сумнівом.

Джуліані робить все можливе, аби його ускладнити і створює думку, що зустріч у Вашингтоні залежить від стану згаданих розслідувань в Україні, — повідомляє видання.

Джуліані ж заявив, що його адвокація розслідувань не впливає на організацію візиту. Після розмов він впевнений, що в Україні мають намір розслідувати справи Лещенка та Байдена. Про свої контакти із українцями Джуліані повідомив Держдеп та спецпредставника США Курта Волкера.

Єрмак пояснював, що Джуліані справді цікавився станом розслідування. Помічник Зеленського відзначив, що насамперед Рада мусить затвердити нового генпрокурора.

Сергій Лещенко прокоментував інформацію TheNewYorkTimes, відзначивши, що Джуліані змушує Зеленського розслідувати справу газовидобувної компанії Миколи Злочевського Burisma, зокрема щодо виплат, які належали Хантеру Байдену. Лещенко переконаний, що Трамп намагається «виміняти аудієнцію Зеленському на справу Байдена». Результати розслідуваня цієї справи Трамп має намір використати на президентських виборах 2020 року.

Нагадаємо, що остаточна дата візиту Зеленського у США або хоча б зустрічі президентів за межами Сполучених Штатів досі невідома. Раніше йшлося про можливу аудієнцію Трампа і Зеленського у вересні під час Генасамблеї ООН або у Варшаві під час вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

Нагадаємо, що у травні Джуліані назвав Лещенка «ворогом США». А Трамп заявив, що генеральний прокурор Білл Барр вивчає інформацію про зв’язки між Україною та Хілларі Клінтон. Під час президентських виборів у США в 2016 році відбувся витік інформації про «чорну бухгалтерію» екс-президента України Віктора Януковича, в котрій фігурувало прізвище тодішнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Маннафорта.