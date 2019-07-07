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ОБСЕ поддержала резолюцию об оккупации Грузии Россией. Фото: politring

ОБСЕ поддержала резолюцию об оккупации Грузии Россией

7 июл 2019, 13:09
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В ОБСЕ приняли резолюцию об оккупации РФ части Грузии. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи организации выразил поддержку суверенитета Грузии и территориальной целостности страны.

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ОБСЕ обратилась к РФ с просьбой отменить свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заседание комитета ОБСЕ.

Автором резолюции является парламентарий из Грузии Софио Кацарава. В тексте документа Россию обвинили в аннексии части Грузии, нарушения прав человека на оккупированной территории и наращивании военного присутствия.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию о деоккупации Крыма. В тексте документа мировое сообщество требует, чтобы РФ освободила Крым, вывела военных и технику с территории Украины. Резолюцию приняли большинством голосов. Россия требовала изъять части документа, которые ей особенно не понравились.


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