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Ракурс
ОБСЄ підтримала резолюцію щодо окупації Грузії Росією. Фото: politring

ОБСЄ підтримала резолюцію щодо окупації Грузії Росією

7 лип 2019, 13:09
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В ОБСЄ схвалили резолюцію стосовно окупації РФ частини Грузії. Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї організації висловив підтримку суверенітету Грузії та територіальної цілісності країни.

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ОБСЄ звернулась до РФ з проханням скасувати своє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на засідання комітету ОБСЄ.

Автором резолюції є парламентар з Грузії Софіо Кацарава. У тексті документу Росію звинуватили в анексії частини Грузії, порушення прав людини на окупованій території та нарощенні військової присутності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора комітет із політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ схвалив резолюцію про деокупацію Криму. У тексті документу світова спільнота вимагає, щоб РФ звільнила Крим, вивела військових та техніку з території України. Резолюцію прийняли більшістю голосів. Росія вимагала вилучити частини документу, які їй особливо не сподобались.


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