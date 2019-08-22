Волкер прокоментував нові акти агресії Росії у Грузії. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n125839-volker-prokomentuvav-novi-akty-agresiyi-rosiyi-u-gruziyi.html

Ракурс

Агресія Росії проти Грузії вийшла на новий рівень: днями в одному з сіл біля окупованого населеного пункту Дісеві російські окупанти почали встановлювати огородження, якими позначаються державні кордони.

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Курт Волкер, спецпредставник США з питань України, в інтерв’ю грузинському «Першому каналу» розкритикував дії російської влади щодо Грузії, засудивши незаконну анексію територій, повідомляє «Європейська правда».

Спецпредставник США наголосив, що встановлення огородження в селі Гугутіанткарі на адмінмежі з окупованою Росією територією Грузії є справжньою трагедією для людей, які там живуть.

Волкер додав, що повзуча російська окупація Грузії повністю суперечить духу угоди про припинення вогню від 2008 року.

Як відомо, 17−18 серпня невідомі у військовій формі почали встановлювати огородження поблизу населених пунктів у Грузії. Один із таких парканів відокремив помешкання двох сімей від грузинського села. Окупанти стверджують, що тепер вони перебувають на території самопроголошеної Південної Осетії. Крім того, на лінії окупації було затримано вісьмох громадян Грузії — жителів села Ахалубани.

Нагадаємо, що в липні в ОБСЄ ухвалили резолюцію із засудженням окупації Росією частини Грузії. ОБСЄ звернулася до російської влади з вимогою скасувати своє визнання незалежності сепаратистських регіонів Південна Осетія й Абхазія.