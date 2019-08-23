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День прапора в Одесі. Фото: Думська

День прапора в Україні: як відсвяткували в Одесі, Харкові та Івано-Франківську (ФОТО, ВІДЕО)

23 сер 2019, 14:17
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День державного прапора в Одесі сьогодні запам’ятався 28-метровим прапором, який розгорнули на Потьомкінських сходах.

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У заході взяли участь волонтери «Вишиванкового фестивалю», вихованці Військово-морського ліцею та одесити. Така акція проходить щороку і в День прапора кожен рік стяг збільшується на один метр. Таким чином це символізує незалежність України. Про це повідомляє «Думська».

Прапор розгорнули на початку вул. Потьомкінської та пронесли вгору по сходах. Потім по прапорі запустили паперові кораблики. Таким чином одесити підтримали захоплених в Керченській протоці українських моряків, яких утримують в Росії. Акцію цьогоріч присвятити всім заручникам Кремля.

День прапора в Одесі. Фото: Думська

День прапора в Одесі. Фото: Думська

День прапора в Одесі. Фото: Думська

В Івано-Франківську з нагоди свята на площі Соборності відбувся флешмоб під назвою «Прапор — символ нації». Дві сотні місцевих мешканців, працівники міської ради та представники творчих колективів, підняли сині та жовті листівки, утворивши державний прапор. Згодом офіційне підняття синьо-жовтого стяга відбулося на Вічевому майдані.

День прапора в Івано-Франківську. Фото: Галицький кореспондент

День прапора в Івано-Франківську. Фото: Галицький кореспондент

У Харкові з нагоди Дня прапора біля пам’ятника Незалежності України теж відбувся флешмоб. Як повідомили в прес-службі міської ради, гімнасти та спортсмени виконали масовий танцювальний номер з державною символікою, після цього відбувся символічний феєрверк у кольорах національного прапора.

День прапора в Харкові. Фото: Харківська міськрада

День прапора в Харкові. Фото: Харківська міськрада

День прапора в Харкові. Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві на Софійській площі відбулася церемонія підняття синьо-жовтого стяга, участь у якій взяв президент України Володимир Зеленський та військовослужбовці.

Джерело: Ракурс


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