День флага в Одессе. Фото: Думская

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День государственного флага в Одессе сегодня запомнился 28-метровым флагом, который развернули на Потемкинской лестнице.

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В мероприятии приняли участие волонтеры «Вышиванкового фестиваля», воспитанники Военно-морского лицея и одесситы. Такая акция проходит каждый год и в День флага каждый год флаг увеличивается на один метр. Таким образом это символизирует независимость Украины. Об этом сообщает «Думская».

Флаг развернули в начале ул. Потемкинской и пронесли вверх по лестнице. Потом по флагу запустили бумажные кораблики. Таким образом одесситы поддержали захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которых удерживают в России. Акцию в этом году посвятить всем заложникам Кремля.

В Ивано-Франковске по случаю праздника на площади Соборности состоялся флешмоб под названием «Флаг — символ нации». Две сотни местных жителей, работники городского совета и представители творческих коллективов, подняли синие и желтые листовки, образовав государственный флаг. Впоследствии официальное поднятие сине-желтого стяга состоялось на Вечевой площади.

В Харькове по случаю Дня флага возле памятника Независимости Украины тоже состоялся флешмоб. Как сообщили в пресс-службе городского совета, гимнасты и спортсмены исполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, после этого состоялся символический фейерверк в цветах национального флага.

Напомним, сегодня утром в Киеве на Софийской площади состоялась церемония поднятия сине-желтого стяга, участие в которой принял президент Украины Владимир Зеленский и военнослужащие.