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Сегодня Украина празднует День государственного флага. Фото: flickr.com

День флага в Украине: в Киеве торжественно подняли сине-желтый стяг, Зеленский принял участие в церемонии (ВИДЕО)

23 авг 2019, 10:16
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День государственного флага Украины сегодня празднует государство. На Софийской площади состоялась церемония поднятия сине-желтого стяга.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Вместе с главой государства стяг поднимали военнослужащие. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба президента.

В частности, флаг с Зеленским поднимали заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк и заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун.

Кроме того, в церемонии принимала участие курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Анастасия Каминская. Ее отец — Сергей Каминский, был военным летчиком и погиб в 2014 году в результате боевых действий на Донбассе.

Как известно, праздник государственного флага был учрежден в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. В 2009 году третий президент Виктор Ющенко внес в указ Кучмы изменения, согласно которым ежегодная официальная церемония поднятия флага происходит 23 августа по всей Украине.

Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось еще 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада законодательно утвердила сочетание желтого и синего цветов как флага Украинской Народной Республики.

Напомним, в 2018 году на День флага в Киеве установили рекорд — развернули самый длинный флаг в стране. Полотнище длиной 2,7 км тянулось от станции метро «Позняки» до «Бориспольской».

Источник: Ракурс


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