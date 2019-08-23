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Гривна укрепилась в отношении к доллару

Нацбанк существенно укрепил курс гривны к доллару

23 авг 2019, 09:44
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Национальный банк Украины 23 августа установил официальный курс гривны относительно иностранной валюты.

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Сегодня утром американский доллар и евро заметно потеряли в цене. Так, американская валюта по сравнению со вчерашним курсом потеряла 16 коп. Сейчас 1 долл. стоит 25,04 грн. Об этом говорится на веб-странице НБУ.

Евро в пятницу упал в цене на 23 коп. Сейчас за 1 евро нужно отдать 27,75 грн. Российский рубль незначительно вырос в цене — 0,381 грн.

Напомним, 20 августа НБУ установил официальный курс на уровне 25,17 грн за 1 долл. А 19 августа котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 — 25,19 грн за 1 долл.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало, что курс доллара в Украине в конце 2019 года может вырасти. Международные эксперты предполагали, за 1 долл. будут просить 28,86 грн.

В Национальном банке заявляли, что украинская экономика последние 12 кварталов постоянно растет, а за прошлый год уровень ВВП вырос на 3,3%. В пересчете на одного человека номинальный ВВП в апреле 2019 года составил 84,19 тыс. грн. (3,56 трлн грн в целом).

Источник: Ракурс


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