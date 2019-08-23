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Ракурс
Гривня зміцнилася у відношенні до долара

Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні до долара

23 сер 2019, 09:44
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Національний банк України 23 серпня встановив офіційний курс гривні щодо іноземної валюти.

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Сьогодні вранці американський долар та євро помітно втратили в ціні. Так, американська валюта в порівнянні з вчорашнім курсом втратила 16 коп. Наразі 1 дол. коштує 25,04 грн. Про це йдеться на веб-сторінці НБУ.

Євро у п’ятницю впав у ціні на 23 коп. Наразі за 1 євро потрібно віддати 27,75 грн. Російський рубль дещо зріс у ціні — 0,381 грн.

Нагадаємо, 20 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 25,17 грн за 1 дол. А 19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 — 25,19 грн за 1 дол.

Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозувало, що курс долара в Україні наприкінці 2019 року може зрости. Міжнародні експерти припускали, за 1 дол. проситимуть 28,86 грн.

У Національному банку заявляли, що українська економіка останні 12 кварталів постійно зростає, а за минулий рік рівень ВВП виріс на 3,3%. У перерахунку на одну людину номінальний ВВП у квітні 2019 року становив 84,19 тис. грн. (3,56 трлн грн в цілому).

Джерело: Ракурс


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