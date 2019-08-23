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Сьогодні Україна святкує День державного прапора. Фото: flickr.com

День прапора в Україні: у Києві урочисто підняли синьо-жовтий стяг, Зеленський взяв участь у церемонії (ВІДЕО)

23 сер 2019, 10:16
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День державного прапора України сьогодні святкує держава. На Софійській площі відбулася церемонія підняття синьо-жовтого стяга.

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття державного прапора. Разом із главою держави стяг підіймали військовослужбовці. Про це 23 серпня повідомила прес-служба президента.

Зокрема, прапор із Зеленським піднімали заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ майор Володимир Гринюк та заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун.

Крім того, у церемонії приймала участь курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Анастасія Камінська. Її батько — Сергій Камінський, був військовим льотчиком та загинув у 2014 році внаслідок бойових дій на Донбасі.

Як відомо, свято державного прапора було засноване в 2004 році указом другого президента України Леоніда Кучми. У 2009 році третій президент Віктор Ющенко вніс до указу Кучми зміни, згідно яким щорічна офіційна церемонія підняття прапора відбувається 23 серпня по всій Україні.

Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося ще 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада законодавчо затвердила поєднання жовтого та синього кольорів як прапор Української Народної Республіки.

Нагадаємо, в 2018 році на День прапора в Києві встановили рекорд — розгорнули найдовший прапор у країні. Полотнище довжиною 2,7 км тягнулося від станції метро «Позняки» до «Бориспільської».

Джерело: Ракурс


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