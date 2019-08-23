На поліграфі перевірять оперативників СБУ. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/ua/n125866-vtecha-narkobarona-v-boryspoli-spivrobitnykiv-sbu-pereviryat-na-poligrafi.html

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Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність працівників Служби безпеки України до організації втечі затриманого наркоторговця Амоса Дов Сільвера з аеропорту «Бориспіль».

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В рамках досудового розслідування спеціалісти ДБР 23 серпня допитають співробітників спецслужби з застосуванням поліграфа. Про це сьогодні повідомив керівник Держбюро з розслідувань Роман Труба в «Телеграм».

У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких ми залучаємо для встановлення фактів у кримінальних провадженнях, — написав він.

Труба наголосив, що перевірка на поліграфі досить популярна у світі. За його словами, дослідження, проведені Американською асоціацією операторів поліграфа, стверджують, що одержана за його допомогою інформація у 87−96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні.

Нагадаємо, наркоторговець Амос Дов Сільвер, який очолював масштабну мережу збуту Telegrass й мав бути переданий Україною владі Ізраїлю, зумів втекти від співробітників Служби безпеки України в аеропорту «Бориспіль». Дов Сільвер зник з поля зору правоохоронців, які його супроводжували, після проходження паспортного контролю, зайшовши у зону Duty Free.

Згодом, 17 серпня, СБУ встановила місцезнаходження та затримала втікача. Крім того, Державне бюро розслідувань затримало трьох співробітників спецслужби, їх підозрюють у допомозі втечі наркоторговця під час процедури екстрадиції. А 18 серпня Дов Сільвера Україна видала владі Ізраїлю.