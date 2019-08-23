На полиграфе проверят оперативников СБУ. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/n125866-pobeg-narkobarona-v-borispole-sotrudnikov-sbu-proveryat-na-poligrafe.html

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Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников Службы безопасности Украины к организации побега задержанного наркоторговца Амоса Дов Сильвера из аэропорта «Борисполь».

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В рамках досудебного расследования специалисты ГБР 23 августа допросят сотрудников спецслужбы с применением полиграфа. Об этом сегодня сообщил руководитель Госбюро расследований Роман Труба в «Телеграмм».

В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов в уголовных процессах, — написал он.

Труба отметил, что проверка на полиграфе достаточно популярна в мире. По его словам, исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87−96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании.

Напомним, наркоторговец Амос Дов Сильвер, который возглавлял масштабную сеть сбыта Telegrass и должен был быть передан Украиной власти Израиля, сумел скрыться от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту «Борисполь». Дов Сильвер исчез из поля зрения правоохранителей, которые его сопровождали, после прохождения паспортного контроля, зайдя в зону Duty Free.

Впоследствии, 17 августа, СБУ установила местонахождение и задержала беглеца. Кроме того, Государственное бюро расследований задержало трех сотрудников спецслужбы, их подозревают в помощи побега наркоторговца во время процедуры экстрадиции. А 18 августа Дов Сильвера Украина выдала властям Израиля.