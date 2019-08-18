Побег наркобарона Сильвера от СБУ: в сети появилось видео из "Борисполя", фото — Worldnews

https://racurs.ua/n125679-kak-narkobaron-silver-ubegal-ot-sbu-v-seti-poyavilos-video-iz-borispolya.html

Ракурс

В сети появилось видео с камер наблюдения аэропорта «Борисполь», на котором показан побег израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера.

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В ролике показан фрагмент прохождения металлодетектора перед паспортным контролем. Сильвер прошел процедуру без наручников и некоторое время ожидал действий со стороны своих охранников. Несколько секунд он потоптался на месте, наблюдая за сотрудниками СБУ, которые к нему не имели дела, а потом шмыгнул с места обратно в зал ожидания аэродрома.

Ранее СМИ сообщали, что наркоторговца сопровождали не сотрудник группы «Альфа» СБУ, а оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление К).

Напомним, что после побега на свободе Амос Дов Сильвер был немного меньше суток и Украина сегодня выдала его властям Израиля.

Кроме того, Государственное бюро расследований задержало трех сотрудников спецслужбы, их подозревают в помощи побега наркоторговца во время процедуры экстрадиции.

Сильвер возглавлял масштабную сеть сбыта наркотиков Telegrass. В марте его задержали в Киеве во время международной операции против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны. В июле Украина решила выдать его Израилю.