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Втеча наркобарона Сільвера від СБУ: в мережі з’явилося відео з Бориспіля, фото — Worldnews

Як наркобарон Сільвер втікав від СБУ: в мережі з’явилося відео з «Бориспіля»

18 сер 2019, 16:12
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У мережі з’явилося відео із камер спостереження аеропорту «Бориспіль» із кадрами втечі ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера.

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У ролику показаний фрагмент проходження металодетектора перед паспортним контролем. Сільвер здійснив процедуру без кайданок і певний час очікував дій з боку своїх охоронців. Кілька секунд він потупцявся на місці, спостерігаючи за співробітниками СБУ, які до нього не мали справи, а потім шмигонув з місця назад у зал очікування аеродрому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наркоторговця супроводжували не співробітники групи «Альфа» СБУ, а оперативники Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю (управління К).

Нагадаємо, що після втечі на волі Амос Дов Сільвер був трохи менше доби й Україна сьогодні видала його владі Ізраїлю.

Крім того, Державне бюро розслідувань затримало трьох співробітників спецслужби, їх підозрюють у допомозі втечі наркоторговця під час процедури екстрадиції.

Сільвер очолював масштабну мережу збуту наркотиків Telegrass. У березні його затримали у Києві під час міжнародної операції проти причетних до діяльності інтернет-мережі з розповсюдження марихуани. У липні Україна вирішила видати його Ізраїлю.

Джерело: Ракурс


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