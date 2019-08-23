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Убийство адвоката в Кропивницком: погибший получил семь пуль, но мишенью был другой человек. Фото: Politeka.net

Убийство адвоката в Кропивницком: погибший получил семь пуль, но мишенью был другой человек

23 авг 2019, 13:28
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Убийство адвоката в Кропивницком, произошедшее накануне, обрастает новыми подробностями. Согласно последний данным, целью вооруженных злоумышленников был не юрист, а другой пострадавший в результате нападения.

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В момент обстрела погибший и пострадавший находились на летней площадке кафе, расположенного возле СИЗО. Налетчики совершили череду выстрелов, в результате чего семь пуль попали в адвоката и одна — во вторую жертву, сообщают сегодня УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции считают, что именно мужчина 1965 г. р., которому удалось выжить, был основной целью нападавших. В результате стрельбы он получил пулевое ранение локтевого сустава, угрозы его жизни на данный момент нет.

Вооруженное нападение на адвоката произошло 22 августа возле здания СИЗО № 6 в Кропивницком. Неизвестные на автомобиле ВАЗ красного цвета обстреляли юриста и еще одного человека. В городе и области был введен оперативный план «Сирена». Полиция открыла уголовное производство по факту нападения.


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