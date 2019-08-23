Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара. Фото: Autocar

Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара (ФОТО)

23 авг 2019, 13:11
999

Lexus покажет свой первый серийный электрокар во время автомобильной выставки в японском Токио осенью 2019 года.

Loading...

Первый серийный электромобиль от японского автопроизводителя предназначен для езды по городу. Это компактная, но высокая модель, сообщает Auto24 со ссылкой на Autocar.

Новинка имеет футуристический дизайн. Скорее всего, дизайнеры взяли за основу концепт модель LF-SA 2015 года. В салоне электромобиля установлены несколько экранов, которые являются основой для обновленной мультимедийно-развлекательной системы.

Новые электромобили разработаны на платформе Toyota, которая является материнской компанией Lexus. В планах производителей — представить потребителю десять электрических моделей до 2025 года.

Также в Lexus рассказали о планах внедрить электромоторы в колесах, но разработчики признают, что такое новшество будет воплощено не скоро. Они уверены, что четыре колеса, которые будут двигаться независимо друг от друга, обеспечат лучшую динамику автомобилю, что в свою очередь улучшит его управляемость.

Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара. Фото: Autocar

Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара. Фото: Autocar

Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара. Фото: Autocar

Напомним, что на днях Hyundai представил автолюбителям дебютный тизер концепта электромобиля 45 EV, который выполнен в стиле моделей 1970 годов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Побег наркобарона в «Борисполе»: сотрудников СБУ проверят на полиграфе

Следователи Государственного бюро расследований допросят на детекторе лжи двух сотрудников Службы безопасности Украины, от которых в аэропорту «Борисполь» сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер

Правовые новости
13:38

Убийство адвоката в Кропивницком: погибший получил семь пуль, но мишенью был другой человек

Появились новые подробности убийства адвоката в Кропивницком, которое произошло вчера. В полиции рассказали, что погибший получил семь пулевых ранений из автомата

Новости Украины
13:28

В «Нафтогазе» готовятся к остановке транзита газа из РФ: как будут обеспечивать украинцев

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что транзит российского газа по территории Украины, скорее всего, прекратится с 2020 года. Сейчас компания продолжает активно заполнять подземные хранилища газа и обсуждать вопросы транзита с Евросоюзом

Новости Украины
11:26
Новости партнеров
Загрузка...