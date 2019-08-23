Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара. Фото: Autocar

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Lexus покажет свой первый серийный электрокар во время автомобильной выставки в японском Токио осенью 2019 года.

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Первый серийный электромобиль от японского автопроизводителя предназначен для езды по городу. Это компактная, но высокая модель, сообщает Auto24 со ссылкой на Autocar.

Новинка имеет футуристический дизайн. Скорее всего, дизайнеры взяли за основу концепт модель LF-SA 2015 года. В салоне электромобиля установлены несколько экранов, которые являются основой для обновленной мультимедийно-развлекательной системы.

Новые электромобили разработаны на платформе Toyota, которая является материнской компанией Lexus. В планах производителей — представить потребителю десять электрических моделей до 2025 года.

Также в Lexus рассказали о планах внедрить электромоторы в колесах, но разработчики признают, что такое новшество будет воплощено не скоро. Они уверены, что четыре колеса, которые будут двигаться независимо друг от друга, обеспечат лучшую динамику автомобилю, что в свою очередь улучшит его управляемость.

Напомним, что на днях Hyundai представил автолюбителям дебютный тизер концепта электромобиля 45 EV, который выполнен в стиле моделей 1970 годов.