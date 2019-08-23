Оккупированную Горловку забросали патриотическими открытками. Фото: ZN.ua

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Беспилотник с поздравительными открытками по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости запустили на Донбассе.

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Дрон разбросал листовки на центральной площади оккупированной Горловки. Таким образом, украинцев, которые остаются на оккупированной земле, поздравили с праздниками. Об этом 23 августа сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Сине-желтые открытки доставляем пока не «Укрпочтой». Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток! С праздником! — говорится в сообщении.

Как известно, боевые действия на Донбассе начались в середине апреля 2014 года. Пророссийские боевики 12 апреля захватили Краматорск и Славянск. Эти города от сепаратистов освободили лишь 5 апреля. Армия Украины сумела остановить наступление боевиков и российских подразделений, однако сегодня часть Донецкой и Луганской областей Украины остаются оккупированными.

Напомним, в июле в Станице Луганской Луганской области на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда вандалы осквернили новый автобус «Неоплан» надписями в поддержку пророссийских террористов. Этот автобус подвозил к линии разграничения пенсионеров и лиц с особыми потребностями.