Окуповану Горлівку закидали патріотичними листівками. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n125863-okupovanu-prorosiyskymy-boyovykamy-gorlivku-zakydaly-patriotychnymy-lystivkamy-video.html

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Безпілотник із вітальними листівками з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності запустили на Донбасі.

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Дрон розкидав листівки на центральній площі окупованої Горлівки. Таким чином українців, які залишаються на окупованій землі, привітали зі святами. Про це 23 серпня повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на власній сторінці у Facebook.

Синьо-жовті листівки доставляємо поки не «Укрпоштою». Європа буде від Лісабону до Владивостока, коли український прапор повернеться у Владивосток! Зі святом! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, бойові дії на Донбасі розпочалися у середині квітня 2014 року. Проросійські бойовики 12 квітня захопили Краматорськ та Слов’янськ. Ці міста від сепаратистів звільнили лише 5 квітня. Армія України зуміла зупинити наступ бойовиків та російських підрозділів, однак сьогодні частина Донецької та Луганської областей України залишаються окупованими.

Нагадаємо, у липні в Станиці Луганській Луганської області на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду вандали спаплюжили новий автобус «Неоплан» написами на підтримку проросійських терористів. Цей автобус підвозив до лінії розмежування пенсіонерів та осіб з особливими потребами.