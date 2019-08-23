Міністерство ветеранів буде збережено і з’явиться Рада волонтерів — Зеленський. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n125862-ministerstvo-veteraniv-bude-zberejeno-i-z-yavytsya-rada-volonteriv-zelenskyy.html

Ракурс

Міністерство у справах ветеранів продовжить свою роботу, про його ліквідацію не йдеться, а лише поширюються «ганебні чутки». Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він звернувся до громадськості й запропонував публічно обрати людину, яка би керувала відомством. Про це Зеленський заявив під час виступу на міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві, інформує його прес-служба.

Нова Верховна Рада робитиме все необхідне для захисту прав волонтерів і ветеранів і об'єднання будь-яких комітетів не завадить цьому, оскільки буде збережено їх функціонал, додав президент.

Окрім того, найближчим часом при Офісі президента України буде створено Раду волонтерів, а також запроваджено посаду уповноваженого у справах волонтерів.

Наприкінці свого виступу Зеленський заявив, що тепер влада припинить ділити ветеранів і волонтерів на «правильних або неправильних, угодних або неугодних».

Раніше сьогодні «Ракурс» писав, що Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого стягу в Києві з нагоди Дня державного прапора України.