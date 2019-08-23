Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125861-obmin-v-yaznyamy-zelenskyy-nazvav-mojlyvi-stroky-moskalkova-prybula-do-kyieva.html

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Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова 23 серпня прибула до Києва.

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Російський омбудсмен наразі перебуває в українській столиці, в Києві вона з одноденним візитом. Мета візиту Москалькової наразі невідома. Про це повідомили в прес-службі посольства Росії в Україні.

Тим часом на брифінгу з журналістами, який транслювали ЗМІ, президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто займається питанням обміну утримуваних осіб з Росією. Глава держави надіється на результати своєї роботи в найближчі дні.

Результати крок за кроком. Перші результати повинні бути в найближчі дні, не хочу загадувати, — зазначив президент.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що що Росія і Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. Російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ обговорюють формулу обміну «33 на 33 людини», не враховуючи головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.