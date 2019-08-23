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Сенцова не готують до обміну ув'язненими — ЗМІ. Фото: LIGA.net

Сенцова не готують до обміну ув’язненими — ЗМІ

23 сер 2019, 10:43
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Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, якого незаконно засудили у Росії до 20 років колонії суворого режиму, найближчим часом не буде переданий Україні. Його не включили до списку на обмін ув’язненими між Москвою та Києвом, який може відбутися до кінця серпня.

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До списку на обмін ув’язненими не увійшов і головний редактор РІА «Новости Украина» Кирило Вишинський, який звинувачується в державній зраді в Україні. Він нібито сам відмовився від обміну, щоби добиватися виправдання і звільнення з-під варти, повідомляє російський «КоммерсантЪ» із посиланням на власні джерела.

В Україні сподіваються, що в список на обмін потраплять усі моряки, які були захоплені росіянами у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Однак, за даним співрозмовників видання, це питання перебуває в процесі узгодження.

Точні терміни обміну не називають ані в Україні, ані в Росії. Найімовірніше, він відбудеться до кінця серпня. Джерела стверджують, що між сторонами є «принципові домовленості з цього питання».

Вчора російські ЗМІ повідомили, що між Україною та Росією є домовленість про обмін ув’язненими у форматі «33 на 33».

Нагадаємо, що до списку на обмін ув’язненими можуть внести засуджених в Україні кримських військовослужбовців-зрадників Максима Одинцова й Олександра Баранова, а також одного з головних фігурантів справи про трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року Євгена Мефьодова.


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