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РосЗМІ повідомили про «фінальну частину» обміну між Україною та РФ за формулою «33 на 33», фото — Інформспротив

РосЗМІ повідомили про «фінальну частину» обміну в’язнями між Україною та РФ за формулою «33 на 33»

22 сер 2019, 21:51
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Росія і Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. Російські ЗМІ увечері 22 серпня повідомили, що Москва і Київ обговорюють формулу обміну «33 на 33 людини», не враховуючи головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.

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Про переговори повідомило РБК з посиланням на декілька джерел, знайомих з ходом переговорів. Крім того, представник російського МЗС Марія Захарова в коментарі ТАСС підтвердила факт переговорів, але відмовилася деталізувати їхню суть.

Планується, що звільнення Вишинського буде відбуватися за особливою схемою. Москва не наполягає на обов’язковому обміні Вишинського, мовляв, для Росії є принциповим факт його звільнення. Чи буде звільнений цього разу український режисер Олег Сенцов, співрозмовники РБК не уточнили.

Україна очікує повернути 33 людини. Про кількість російських громадян, які можуть повернутися в Москву, співрозмовник російських журналістів відповісти відмовився.

Український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефьодов готуються до обміну.

Український омбудсмен Людмила Денісова, згідно з даними росЗМІ перебуває в Москві. У Фейсбук Денісова наразі про переговори в російській столиці не повідомляла.

Сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України щодо обміну утримуваними особами існують.

Поки до цього додати нічого. Глави Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і на Україні, але без конкретних прізвищ, — заявив Пєсков.

21 серпня російський «Коммерсант» з посиланням на джерело, близьке до переговорів і на співрозмовника в оточенні Зеленського, повідомив, що Росія і Україна можуть обміняти громадян до кінця серпня. Процес в Києві курує особисто Зеленський. У липні він пропонував обміняти Сенцова на Вишинського.


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999

РосЗМІ повідомили про «фінальну частину» обміну в’язнями між Україною та РФ за формулою «33 на 33»

Росія і Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. Російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ обговорюють формулу обміну «33 на 33», не враховуючи головреда РІА «Новости-Украина» Вишинського

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